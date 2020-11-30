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В Петербурге суточная смертность после воскресенья потеряла втрое. По России почти 400 случаев

После выходных статистика коронавирусных смертей в Петербурге традиционно показывает самые низкие цифры. Как сообщает оперативный штаб, 30 ноября в городе зафиксировали 20 летальных исходов.

Таким образом, с начала пандемии ковидными в Северной столице признаны 5432 смерти. По суточному приросту город сполз на третье место, которое делит с Московской областью, где также подтверждено 20 летальных исходов.

Для сравнения: накануне в петербургскую статистику добавили 60 случаев, в субботу, 28 ноября, их было 70.

На втором месте по новым жертвам коронавируса Красноярский край (23), на первом Москва — 74 умерших.

В России за минувшие сутки подтвердили 368 летальных исходов. В воскресенье их было 459, в субботу — 510. С учётом новых данных, за весь период в стране от COVID-19 скончались 39 895 человек.

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Комментарии (2)

Kotkuza
Все , кто хотел, уже умерли раньше?
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