В Петербурге суточная смертность после воскресенья потеряла втрое. По России почти 400 случаев

После выходных статистика коронавирусных смертей в Петербурге традиционно показывает самые низкие цифры. Как сообщает оперативный штаб, 30 ноября в городе зафиксировали 20 летальных исходов.



Таким образом, с начала пандемии ковидными в Северной столице признаны 5432 смерти. По суточному приросту город сполз на третье место, которое делит с Московской областью, где также подтверждено 20 летальных исходов.

Для сравнения: накануне в петербургскую статистику добавили 60 случаев, в субботу, 28 ноября, их было 70.