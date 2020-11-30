FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Проспект Энергетиков осветил огненный «Хёндэ». Уже горящая машина, по словам очевидцев, попала в ДТП

Автомобильный пожар тушили утром 30 ноября на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, в 9:04 поступил вызов у дома 53, корпус 2, по Энергетиков. На место выехали девять огнеборцев на двух машинах и к 9:20 ликвидировали возгорание. В автомобиле «Хёндэ» успел выгореть только моторный отсек.

Очевидцы рассказывают некоторые подробности. В горящий «Акцент» въехала барышня на легковушке и кричит, что виноват водитель «Акцента», пишет Дмитрий группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сразу после ДТП, по его словам, женщина отъехала.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что информации о ДТП у них нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Alex000
Отъехала - в смысле совсем отъехала, или на автомобиле?
egorius77
Въехала и сразу отъехала... Вот ведь сюжет...
dmitry_spb
Интересно - тот, кто публиковал этот текст читал его сам?..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний