Автомобильный пожар тушили утром 30 ноября на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, в 9:04 поступил вызов у дома 53, корпус 2, по Энергетиков. На место выехали девять огнеборцев на двух машинах и к 9:20 ликвидировали возгорание. В автомобиле «Хёндэ» успел выгореть только моторный отсек.

Очевидцы рассказывают некоторые подробности. В горящий «Акцент» въехала барышня на легковушке и кричит, что виноват водитель «Акцента», пишет Дмитрий группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сразу после ДТП, по его словам, женщина отъехала.