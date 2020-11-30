Два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в 1999 году, задержаны в Чечне.
Как сообщает 30 ноября Следственный комитет России, члены банды Басаева — Идалов Саламбек и Идалов Асланбек — заключены под стражу по ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений. Им вменяют в вину преступления по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Устанавливаются их роль и конкретные действия в ходе нападения, проверяется их причастность к другим преступлениям. Принимаются активные меры для установления других участников банды.
Уголовное дело о боевом столкновении 4 октября 1999 года расследует ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. 4 октября 1999 года в районе станицы Червлённой Шелковского района Чечни на войсковую часть 34605 Вооруженных сил РФ, выполнявшую боевую задачу, напали участники незаконных вооруженных формирований, входивших в отряды Басаева и Хаттаба. Погибли 15 военных, пострадали 28.