Два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в 1999 году, задержаны в Чечне.

Как сообщает 30 ноября Следственный комитет России, члены банды Басаева — Идалов Саламбек и Идалов Асланбек — заключены под стражу по ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений. Им вменяют в вину преступления по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Устанавливаются их роль и конкретные действия в ходе нападения, проверяется их причастность к другим преступлениям. Принимаются активные меры для установления других участников банды.