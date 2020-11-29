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СКА забрал одного из лидеров «Сочи» Стремвалля. Теперь у петербуржцев семь легионеров вместо разрешенных пяти

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» совершили обмен игроками. Как сообщили 29 ноября в пресс-службе сочинской команды, шведский нападающий Мальте Стремвалль переезжает в петербургский клуб.

Взамен «Сочи» получили трех игроков — Владислава Валенцова, Ивана Володина и Владислава Курбатова. Из них только Валенцов провел шесть матчей на уровне КХЛ.

В то же время опытный Стремвалль — был одним из лидеров «Сочи». На его счету 16 (8+8) очков в 26 матчах за южный клуб в текущем сезоне. С его приходом у СКА будет семь легионеров, в заявку на матч при этом можно включать не более пяти.

Помимо Стремвалля, это вратарь Магнус Хелльберг, защитники Лукас Бенгтссон и Оскар Фантенберг, а также нападающие Йонас Кемппаинен, Линден Вей и Миро Аалтонен.

© Фонтанка.Ру

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