СКА забрал одного из лидеров «Сочи» Стремвалля. Теперь у петербуржцев семь легионеров вместо разрешенных пяти

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» совершили обмен игроками. Как сообщили 29 ноября в пресс-службе сочинской команды, шведский нападающий Мальте Стремвалль переезжает в петербургский клуб.

Взамен «Сочи» получили трех игроков — Владислава Валенцова, Ивана Володина и Владислава Курбатова. Из них только Валенцов провел шесть матчей на уровне КХЛ.

В то же время опытный Стремвалль — был одним из лидеров «Сочи». На его счету 16 (8+8) очков в 26 матчах за южный клуб в текущем сезоне. С его приходом у СКА будет семь легионеров, в заявку на матч при этом можно включать не более пяти.