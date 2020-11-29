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Кошмарная авария прервала Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне. Пилот чудом спасся из объятой пламенем машины

Этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне пришлось прервать из-за ужасной аварии, которая случилась на самом старте гонки. На первом круге французский гонщик Ромен Грожан из американской команды «Хаас» столкнулся с болидом российского пилота Даниила Квята и улетел в ограждение.

Столкновение произошло на скорости около 300 км/ч. Ограждение было пробито насквозь. Из-за повреждения воспламенился бензобак, после чего в считанные мгновения загорелся весь болид. Ромен через несколько секунд сумел самостоятельно выбраться и отбежать на безопасное расстояние от машины.

От серьезных травм гонщика спас огнеупорный костюм и шлем.

В перерыве семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, также принимавший участие в гонке, успел в инстаграме прокомментировать инцидент.

«Я так рад, что Ромен в безопасности. Вот это да. Риск, который мы на себя берем — не шутки, если кто-то забыл, что мы рискуем жизнями ради того, что любим. Это напоминание для всех нас. Благодаря огромным усилиям ФИА Ромен смог безопасно выбраться оттуда», — написал Хэмилтон.

Через час гонку продолжили. Победу одержал английский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», стал лишь 11-м. Попавший в аварию Ромен Грожан был признали гонщиком дня.

За все время проведение чемпионатов «Формулы-1» погибли 47 пилотов, из которых 33 погибли в официальных заездах турнира, 10 — в тестовых гонках и еще 5 пилотов погибли в гонках, не включённых в чемпионат мира.

Последний смертельный случай произошел в 2015 году, когда от травм, полученных во время Гран-при «Формулы-1», скончался французский гонщик Жюль Бьянки.

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Комментарии (14)

Asus
Квята выгнать санной тряпкой от туда, постоянно или он врезается, или в него
Thunder
Респект Формуле-1 за продуманную безопасность. Пилоты сидят в герметичной капсуле, которая выдержала самые лютые тесты. При этом капсула легко открывается изнутри, но не снаружи. Ну и написали, что костюм и шлем огнеупорные.
Сравнительно недавно похожая авария была с Алонсо - тоже, слава богу, цел и невредим остался
Cashmare
Да, повезло чуваку, тачку пополам разорвало, все сгорело нахрен, а он на своих ногах ушел с лёгкими ожогами рук. Тут сковородка-то маслом плюнет - вся жизнь перед глазами проносится )
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