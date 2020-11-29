Этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне пришлось прервать из-за ужасной аварии, которая случилась на самом старте гонки. На первом круге французский гонщик Ромен Грожан из американской команды «Хаас» столкнулся с болидом российского пилота Даниила Квята и улетел в ограждение.
This is unreal. Despite hitting the barrier head-on, his car being torn in half, and his half of the car bursting into flames, Romain Grosjean walked away from this massive crash. Respect to the marshals and medics on the scene. pic.twitter.com/mGSI2fP5qk— Simon Head (@simonhead) November 29, 2020
Столкновение произошло на скорости около 300 км/ч. Ограждение было пробито насквозь. Из-за повреждения воспламенился бензобак, после чего в считанные мгновения загорелся весь болид. Ромен через несколько секунд сумел самостоятельно выбраться и отбежать на безопасное расстояние от машины.
We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem— Formula 1 (@F1) November 29, 2020
От серьезных травм гонщика спас огнеупорный костюм и шлем.
F1 driver Romain Grosjean escaped serious injury after being involved in a massive crash at the Bahrain Grand Prix which ripped his car in two and engulfed it in flames. pic.twitter.com/027oUB8tin— SportsCenter (@SportsCenter) November 29, 2020
В перерыве семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, также принимавший участие в гонке, успел в инстаграме прокомментировать инцидент.
«Я так рад, что Ромен в безопасности. Вот это да. Риск, который мы на себя берем — не шутки, если кто-то забыл, что мы рискуем жизнями ради того, что любим. Это напоминание для всех нас. Благодаря огромным усилиям ФИА Ромен смог безопасно выбраться оттуда», — написал Хэмилтон.
Через час гонку продолжили. Победу одержал английский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», стал лишь 11-м. Попавший в аварию Ромен Грожан был признали гонщиком дня.
За все время проведение чемпионатов «Формулы-1» погибли 47 пилотов, из которых 33 погибли в официальных заездах турнира, 10 — в тестовых гонках и еще 5 пилотов погибли в гонках, не включённых в чемпионат мира.
Последний смертельный случай произошел в 2015 году, когда от травм, полученных во время Гран-при «Формулы-1», скончался французский гонщик Жюль Бьянки.