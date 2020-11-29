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Ночная погоня со стрельбой на Московском проспекте: 12 спецмашин и 2 скорых. Пуля остановила водителя «Тойоты»

Ночная погоня за любителем быстрой езды закончилась стрельбой в Адмиралтейском районе Петербурга. Водитель сдался после того, как получил ранение.

Как сообщает ГУ МВД региона, около трёх часов ночи 29 ноября на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы сотрудники ДПС заметили «Тойоту Камри», игнорирующую ПДД. Водитель седана, осознав, что попал под прицел, надавил на педаль газа. На требования полицейских об остановке он не реагировал. Завязалась погоня. Нарушитель прибавил скорости. Чтобы затормозить лихача, полицейский открыл стрельбу. После предупредительного в воздух пули полетели в автомобиль.

«Фонтанка.ру»

Остановить «Тойоту» удалось на Малодетскосельском проспекте в Адмиралтейской районе. Водитель оказался ранен. «Приехало 12 машин ДПС и 2 кареты скорой помощи, одна машина ДПС повреждена», — описали происходящее очевидцы в социальных сетях.

Лихачу оказали первую помощь и госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. «По данному инциденту возбуждено административное производство», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (43)

2 ударная
Злобных много!
Diplot
Если машина не останавливается есть повод и подозрения на переоборудование. А вот далее больше оснований для серьёзных подозрений.
Diplot
https://www.rbc.ru/business/15/10/2019/5da5f1e19a7947cfb127bdfd
Так в перспективе выглядит остановка тс без стрельбы.
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