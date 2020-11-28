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В Челябинске автомобиль влетел в толпу пешеходов. Пострадали шесть человек

Автомобиль врезался в группу пешеходов в Челябинске 28 ноября. Машина вылетела на тротуар после столкновения.

Авария произошла на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки, пишет 74.RU.

По предварительной информации, на регулируемом перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Logan, — уточнила пресс-секретарь ГИБДД Челябинска Алёна Безменова. — Renault поворачивал налево, Toyota ехала прямо. После столкновения Renault выехал на тротуар.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Трое человек из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Еще троих: двух пешеходов и одного пассажира — повезли в больницу РЖД для диагностики, все стабильные, — добавили в горздраве.

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