Автомобиль врезался в группу пешеходов в Челябинске 28 ноября. Машина вылетела на тротуар после столкновения.
Авария произошла на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки, пишет 74.RU.
По предварительной информации, на регулируемом перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Logan, — уточнила пресс-секретарь ГИБДД Челябинска Алёна Безменова. — Renault поворачивал налево, Toyota ехала прямо. После столкновения Renault выехал на тротуар.
В результате ДТП пострадали шесть человек. Трое человек из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Еще троих: двух пешеходов и одного пассажира — повезли в больницу РЖД для диагностики, все стабильные, — добавили в горздраве.