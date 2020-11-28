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Петербурженка с баночкой пороха угрожала бомбануть в детском клубе

Обладательницу баночки с порохом задержали в Красногвардейском районе Петербурга. Дама разбрасывалась угрозами в детском клубе.

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне вечером в детский клуб «Кедр» на проспекте Ударников пришла тревожная женщина. С собой дама захватила банку с порохом и угрожала поджечь её содержимое. Приехавшие на место полицейские гостью уже не застали, а принесённую ёмкость нашли в мусорном баке у входа в учреждение. Этикетка на банке гласила: «Бездымный охотничий порох «Сокол»»

40-летнюю петербуженку настигли на проспекте Ударников и доставили в 26 отдел полиции. В отношении неё составлен административный протокол за мелкое хулиганство. 40-летняя задержанная нигде официально не работает. За плечами у неё должность директора в компании по производству изделий из недрагоценных металлов.

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