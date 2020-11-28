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Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса

Прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население России, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать», — цитирует 28 ноября Онищенко РИА Новости.

В группу риска, по его словам входят не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи.

«Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20–30 миллионов человек», — пояснил он.

Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это «серьезная иммунобиологическая операция», к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний.

«Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше», — подытожил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в январе-феврале. Люди из группы риска, по словам министра, могут сделать прививки уже в декабре.

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Комментарии (7)

Pilat
Ну просто у них нет вакцины в нужном количестве.
Поэтому они начали придумывать разные варианты, типа прививки только добровольно и всем они не нужны.
Алексей Сеньчук
Он чем собирается остальных прививать. Вирусом пусть и ослабленным, этого вообще не надо делать, по причине, что статистика будет только расти. Надо переболеть и выработать иммунитет, кто-то конечно может умереть, но человечество тут само виновато, что изобрело вирус. Я вообще против каких либо вакцинаций.
Савва Морозов
Лечил бы уже, свою деменцию.
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