Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса

Прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население России, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать», — цитирует 28 ноября Онищенко РИА Новости.

В группу риска, по его словам входят не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи.

«Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20–30 миллионов человек», — пояснил он.