Роспотребнадзор: масочный режим в РФ продлится до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным

Режим ношения масок в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция не приобретет сезонный характер. Об этом 27 ноября заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он [вирус] станет обычным сезонным насморком», — цитирует Горелова ТАСС.



На вопрос, может ли заболеваемость коронавирусом зимой в России пойти на спад из-за низких температур, Горелов заявил, что климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус «живет не на морозе, а в организме человека».