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Ученый объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

Не только антитела позволяют организму защититься от коронавируса, рассказал 27 ноября микробиолог Сергей Иванов.

Ученый сообщил о случаях, когда люди оставались здоровы даже после близкого контакта с больными COVID-19.

«Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу», — цитирует Иванова РИА Новости со ссылкой на «МК».

Он добавил, что к такому выводу пришли ученые из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

«Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в «красной зоне», не заражаются вирусом даже спустя много месяцев», — рассказал собеседник издания.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысяч человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования

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Комментарии (2)

Cveta
Фееричное объяснение
261697121
Некоторые люди не заражаются короной потому что не заражаются. Ваш кэп. То есть док.
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