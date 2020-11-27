Ученый объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

Не только антитела позволяют организму защититься от коронавируса, рассказал 27 ноября микробиолог Сергей Иванов.
Ученый сообщил о случаях, когда люди оставались здоровы даже после близкого контакта с больными COVID-19.
«Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу», — цитирует Иванова РИА Новости со ссылкой на «МК».
Он добавил, что к такому выводу пришли ученые из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
«Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в «красной зоне», не заражаются вирусом даже спустя много месяцев», — рассказал собеседник издания.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысяч человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования