Петербург бьет рекорды по заболеваемости, а свободных коек становится больше. Так говорят чиновники

Для сравнения в понедельник, 23 ноября, из 10846 мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, было доступно 848 — почти на 6% меньше. В пресс-службе комитета по здравоохранению подтвердили, что новых мощностей за последние дни не вводили. Судя по всему, процент свободных мест начал расти после того, как часть пациентов отправили на амбулаторное долечивание. С четверга врачи начали раздавать им «бесплатные» лекарства .

В Петербурге свободный коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, составляет около 900 мест. Об этом 27 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«У нас в среду был установлен абсолютный рекорд первой-второй волны по приезду пациентов со средней и тяжелой степенью госпитализации — 913 взрослых», — подчеркивает Андрей Сарана. Общая емкость резервного коечного фонда — около 2,5 тыс. мест.

По его словам, для детей до 18 лет сейчас свободно 34% коек в Педиатрическом университете и больнице имени Филатова. Кроме того, есть резерв — почти 250–270 коек — в больнице Святой Ольги. Переводить ее для работы с коронавирусными больными город пока не планирует. Однако Андрей Сарана отмечает: персонал готов, вопрос перепрофилирования займет несколько дней. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в детской больнице имени Филатова сейчас лечатся более 400 детей с коронавирусом.

Правда, чуть позже в комздраве объяснили: в понедельник количество свободных коек сокращается за счет того, что в выходные выписка пациентов минимальная – работают лишь дежурные врачи. На неделе она большая – потому и коек свободных становится больше.

Ранее «Фонтанка» писала, что в «Ленэкспо» готовят 1154 койки, в том числе 15 реанимационных. Кроме того, подготовка идет и в других медучреждениях.

