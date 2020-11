Кого лечит «ковидная» плазма. Международные исследования ставят под сомнение эффективность метода, широко применяемого в Петербурге

В Петербурге этот метод называется «передовым» и «высокоэфективным средством». Полученное сейчас научным путем «нет» не смущает одних петербургских врачей и администраторов, но подтверждает сомнения других.

Вывод международной группы исследователей разбивается о реалии петербургской медицины, которая настаивает: при правильном использовании это в высшей степени полезный метод. А городские власти призывают горожан сдавать кровь с антителами и накапливают банк плазмы.



Издание The New England Journal of Medicine имеет статус самого влиятельного в мире — его импакт-фактор — 51,6, что заметно больше, чем у британского The Lancet (39). Именно там на этой неделе было опубликовано исследование, проведенное большой группой ученых, которое дало однозначный и исчерпывающе обоснованный научно ответ на вопрос об эффективности применения плазмы крови с антителами SARS-CoV-2 для лечения случаев коронавируса, осложненных пневмонией. «Фонтанка» ознакомилась с результатами.