После концерта для педагогов в БКЗ артисты, в том числе Боярский, оказались в ГИБДД. Дорожная полиция уже и сама этому не рада

Как рассказал «Фонтанке» 27 ноября участник «Терем-квартета» Андрей Смирнов, 24 ноября они приехали заранее на дневную репетицию. У БКЗ нет своей парковки, лишь маленький закуток для сотрудников. Неподалеку есть платная парковка, но таскать музыкальное оборудование так далеко трудно, и некоторые исполнители поставили машины в проезде за БКЗ. Проулок узкий, чтобы не мешать проезду других участников движения, традиционно автомобили паркуют, чуть заезжая на тротуар. Когда исполнители стали выходить после выступлений, то обнаружили, что их транспортные средства эвакуировали.

«Я, конечно, не оспариваю нарушение. И буду оплачивать штраф, — говорит Смирнов. — Но это выглядит несколько некрасиво, когда эвакуаторщики выходят на охоту вечером, когда начинается концерт. У меня в протоколе время стоит 18.50, хотя машина там стояла с обеда. У моих собратьев по несчастью примерно такое же».



По словам Смирнова, на этом злоключения автомобилистов не закончились. С костюмами и аппаратурой им пришлось сначала ехать до штрафстоянки на Евгеньевской улице, где им сообщили, что получить протокол (без которого машину со спецстоянки не забрать) можно в пикете на Литейном, 2.



«Холодно и голодно было стоять у будки ГАИ на перекрёстке Литейного и Шпалерной. Невозможность отойти от очереди из артистов и отсутствие возможности посетить где-либо поблизости туалет вызывало ещё большее желание его найти. Больно было смотреть, как народный артист Михаил Боярский с трудом одолевал металлические ступени подъёма в будку к гаишнику. И так все по очереди проходили процедуру оформления штрафа», — описывал он свои злоключения в посте в социальной сети.

