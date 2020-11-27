FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко. Новый год он встретит в СИЗО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил под арест бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерия Максименко, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Басманного суда
Фото: пресс-служба Басманного суда

«Максименко избрана стража до 25 января 2021 года», — говорится в сообщении.

пресс-служба Басманного суда

Сторона защиты просила суд избрать в виде меры пресечения для экс-замдиректора ФСИН домашний арест, однако в ходатайстве было отказано.

По версии следствия, Максименко еще в 2018 году «незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России». При этом следователи считают, что «строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения».

В результате действий Максименко, уверены в СК, не была исполнена федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2018–2019 годы на сумму более 2,1 млрд рублей. «Не были введены в эксплуатацию 14 объектов, а управлению строительства по Северному Кавказу был причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей (дополнительные затраты на строительство и штрафы за срыв госконтрактов)», — говорится в сообщении следователей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний