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Число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех

Число сдаваемых на Основном государственном экзамене предметов предлагает сократить Рособрнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев 27 ноября.

«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех — два обязательных и один по выбору. Татьяна Алексеевна [Голикова] дала этот вопрос на проработку, и совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются», — цитирует Музаева ТАСС.

ОГЭ планируется провести в основной срок — 10 февраля 2021 года — и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года.

ЕГЭ также планируется проводить по плану.

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