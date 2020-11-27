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Канализация ограничит проезд по набережной Мойки и Петроградской стороне

С конца ноября из-за работ на канализации меняется схема движения транспорта в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Улицы Профессора Попова и Даля ограничат до конца декабря, а набережную Мойки — до конца января 2021 года.

Как сообщает 27 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по реконструкции тоннельного канализационного коллектора будет ограничено движение транспорта:

  • с 29 ноября 2020 года по 9 января 2021 года — по нечетной стороне набережной реки Мойки у Большого Конюшенного моста;
  • с 20 декабря 2020 года по 30 января 2021 года — у дома 18 по набережной реки Мойки;
  • с 10 по 30 января 2021 года — по нечетной стороне набережной реки Мойки у дома 6–8 по Дворцовой площади.
Фото: ГАТИ Петербурга

С 30 ноября по 30 декабря ООО «Навигатор-СБС» будет прокладывать канализацию в Петроградском районе Петербурга. В связи с этим на указанный месяц ограничат движение:

  • на перекрестке улицы Профессора Попова и улицы Даля с закрытием сквозного проезда по улице Профессора Попова и улице Даля;
  • по улице Даля от Песочной набережной до улицы Профессора Попова;
  • по Барочной улице от улицы Профессора Попова до Песочной набережной.

Также будет закрыт проезд по улице Профессора Попова от улицы Грота до улицы Даля.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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