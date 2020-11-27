С конца ноября из-за работ на канализации меняется схема движения транспорта в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Улицы Профессора Попова и Даля ограничат до конца декабря, а набережную Мойки — до конца января 2021 года.
Как сообщает 27 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по реконструкции тоннельного канализационного коллектора будет ограничено движение транспорта:
- с 29 ноября 2020 года по 9 января 2021 года — по нечетной стороне набережной реки Мойки у Большого Конюшенного моста;
- с 20 декабря 2020 года по 30 января 2021 года — у дома 18 по набережной реки Мойки;
- с 10 по 30 января 2021 года — по нечетной стороне набережной реки Мойки у дома 6–8 по Дворцовой площади.
С 30 ноября по 30 декабря ООО «Навигатор-СБС» будет прокладывать канализацию в Петроградском районе Петербурга. В связи с этим на указанный месяц ограничат движение:
- на перекрестке улицы Профессора Попова и улицы Даля с закрытием сквозного проезда по улице Профессора Попова и улице Даля;
- по улице Даля от Песочной набережной до улицы Профессора Попова;
- по Барочной улице от улицы Профессора Попова до Песочной набережной.
Также будет закрыт проезд по улице Профессора Попова от улицы Грота до улицы Даля.