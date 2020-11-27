Пандемия увеличила число кибератак на крупные компания. Вымогатели за раз зарабатывают на квартиру в Нью-Йорке или две в Москве

Более тысячи крупных компаний в разных странах мира стали жертвами кибервымогателей. Хакеры получают доступ к закрытой информации с помощью вирусов, пишет 27 ноября ТАСС со ссылкой на исследование деловой газеты Nikkei.



Специалисты по кибербезопасности зафиксировали кратное увеличение атак на мировые компании с января по октябрь 2020 года. Вымогатели с помощью вирусов проникают в компьютеры фирм, затем блокируют данные путем шифрования и вместе с тем переводят данные на свои носители. Затем в компанию поступает предложение, о которого сложно отказаться — выкупить информацию. В среднем сумма шантажа составляет порядка 1,1 млн долларов.

