Муж застрелил жену на глазах у детей в Калининграде. Его тело нашли рядом

Мужчина застрелил жену на глазах у двоих детей в Калининграде вечером 26 ноября. Его тело нашли рядом с местом убийства.



Стрельба произошла на улице Чернышевского, сообщает Klops.ru. По словам очевидца, на улице на тротуаре лежат два тела. «Говорят, муж сначала выстрелил в жену», — рассказал свидетель. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли рядом.



На месте работают правоохранительные органы. Улиуа оцеплена. О мотивах пока ничего не сообщается.

