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Муж застрелил жену на глазах у детей в Калининграде. Его тело нашли рядом

Мужчина застрелил жену на глазах у двоих детей в Калининграде вечером 26 ноября. Его тело нашли рядом с местом убийства.

Стрельба произошла на улице Чернышевского, сообщает Klops.ru. По словам очевидца, на улице на тротуаре лежат два тела. «Говорят, муж сначала выстрелил в жену», — рассказал свидетель. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли рядом.

На месте работают правоохранительные органы. Улиуа оцеплена. О мотивах пока ничего не сообщается.

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Комментарии (4)

rumet
"Улиуа оцеплена"
Все давно поняли, что корректор с редактором застрелились... но, может, журнализдам в мобильнике писать свои нетленные репортажи? Там вместо подчеркивания красным (а шо це таке?) - авторедактор сразу правит.
Ну выглядит как помойка, ей богу.
Ajynfyrfujdyj
Семейная драма...
syshsun
Откуда столько уродов сразу повылазило.
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