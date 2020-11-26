Комитет по транспорту назвал адреса, откуда заказные автобусы и автомобили могут ездить не чаще 3 раз в месяц. Под «заказников» маскируются нелегальные маршрутки, когда приходит проверка.

Проект постановления комитет по транспорту опубликовал 26 ноября, соответствующий законопроект он предлагает внести в ЗакС. Речь идет о перечне мест, отправка из которых того же транспортного средства по заказу более трех раз в месяц запрещена. Список из более чем 100 адресов можно увидеть ниже.

Адреса, откуда заказные автобусы не могут отправляться чаще 3 раз в месяц Адреса, откуда заказные автобусы не могут отправляться чаще 3 раз в месяц Адреса, откуда заказные автобусы не могут отправляться чаще 3 раз в месяц Адреса, откуда заказные автобусы не могут отправляться чаще 3 раз в месяц Адреса, откуда заказные автобусы не могут отправляться чаще 3 раз в месяц

Как пояснили в комитете по транспорту, речь идет о реализации 38-й статьи 220-ФЗ «Создание условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок посредством введения ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу». Она позволяет создавать такие списки, но эти ограничения не могут касаться организованных перевозок групп детей, а также перевозок, связанных с оказанием ритуальных услуг. При этом известно, что зачастую нелегальные перевозчики, не имеющие контракта с городом, перед лицом проверки сообщают, что работают по заказу.

