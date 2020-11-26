Комитет по транспорту назвал адреса, откуда заказные автобусы и автомобили могут ездить не чаще 3 раз в месяц. Под «заказников» маскируются нелегальные маршрутки, когда приходит проверка.
Проект постановления комитет по транспорту опубликовал 26 ноября, соответствующий законопроект он предлагает внести в ЗакС. Речь идет о перечне мест, отправка из которых того же транспортного средства по заказу более трех раз в месяц запрещена. Список из более чем 100 адресов можно увидеть ниже.
Как пояснили в комитете по транспорту, речь идет о реализации 38-й статьи 220-ФЗ «Создание условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок посредством введения ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу». Она позволяет создавать такие списки, но эти ограничения не могут касаться организованных перевозок групп детей, а также перевозок, связанных с оказанием ритуальных услуг. При этом известно, что зачастую нелегальные перевозчики, не имеющие контракта с городом, перед лицом проверки сообщают, что работают по заказу.
Ранее Смольный сообщил, что за 10 месяцев 2020 года сотрудники межведомственной транспортной комиссии провели 560 проверок и обследовали 6737 транспортных средств, включая автобусы и легковые такси, на предмет нелегальных перевозок. Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 1172 водителя автобусов, Ространснадзор арестовал 44 транспортных средства. «Организатор перевозок» составил 381 акт проверки транспортного обслуживания населения, в том числе 317 актов в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси; на их основании комтранс возбудил почти 300 дел об административных правонарушениях, вынесено 235 постановлений о штрафах на сумму около 4 миллионов.
«Одной из примет работающего в «серой» зоне перевозчика являются наличие таблички «Заказной» и отказ расплачиваться с помощью электронной карты «Подорожник», которую обязаны принимать к оплате все транспортные предприятия Санкт-Петербурга, включая операторов коммерческих маршрутов», — уточняли в комитете.