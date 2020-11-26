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Бывшего замглавы ФСИН обвиняют в злоупотреблении полномочиями почти на 200 млн рублей

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета 26 ноября, он задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Максименко еще в 2018 году «незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России». При этом следователи считают, что «строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения».

В результате действий Максименко, уверены в СК, не была исполнена федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2018–2019 годы на сумму более 2,1 млрд рублей. «Не были введены в эксплуатацию 14 объектов, а управлению строительства по Северному Кавказу был причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей (дополнительные затраты на строительство и штрафы за срыв госконтрактов)», — говорится в сообщении следователей.

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Комментарии (2)

260551481
Там любого возьми, от цирика таскающего марафет бродягам, до хозяина кормящегося уже по "десертной" программе и любого надо приземлять...
Эрик Дрейван
Кауказ и бюджетные деньги не совместимы.Ара да ?
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