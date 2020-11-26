Бывшего замглавы ФСИН обвиняют в злоупотреблении полномочиями почти на 200 млн рублей

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета 26 ноября, он задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



По версии следствия, Максименко еще в 2018 году «незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России». При этом следователи считают, что «строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения».

