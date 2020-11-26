Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в преддверии Дня матери (29 ноября) вместе с волонтерами навестил многодетные семьи в Петроградском и Приморском районах. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба парламента.
Раздачей подарков Макаров руководил лично — это отражено на фотографиях пресс-службы. Сначала он выбирал, что именно забрать из автомобиля и кому из его сотрудников, потом стучал в дверь, явно позируя на камеру. Сам спикер и сопровождавшие его были в масках, однако встречать их вышли представители многодетной семьи без средств индивидуальной защиты.
Пресс-служба умалчивает о том, провел ли Макаров коронавирусный ликбез для «золотого фонда нашего города», как он называет многодетные семьи. Зато приводится трогательная речь спикера, посвященная ответственности власти.
«Доброта и милосердие матери на протяжении всей жизни помогают нам преодолевать испытания. Поэтому наша сердечная забота о мамах должна проявляться не только в преддверии праздника, но ежедневно и ежечасно... Благополучие и комфорт многодетных семей – это зона ответственности властей всех уровней. Все программы их поддержки должны выполняться в полном объеме. Это наш священный долг, важнейший вопрос ответственности власти и доверия граждан к государству», – подчеркнул Вячеслав Макаров.