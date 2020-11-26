Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в преддверии Дня матери (29 ноября) вместе с волонтерами навестил многодетные семьи в Петроградском и Приморском районах. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба парламента.



Раздачей подарков Макаров руководил лично — это отражено на фотографиях пресс-службы. Сначала он выбирал, что именно забрать из автомобиля и кому из его сотрудников, потом стучал в дверь, явно позируя на камеру. Сам спикер и сопровождавшие его были в масках, однако встречать их вышли представители многодетной семьи без средств индивидуальной защиты.