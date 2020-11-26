Расходы «Газпрома» сокращаются, а заимствования растут. Правление одобрило инвестпрограмму на 2021 год

Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы на 2021 год объемом 902,4 млрд рублей и бюджета с объемом заимствований в 511,6 млрд рублей. Об этом 26 ноября говорится в сообщении компании.



«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2021 год, общий объём освоения инвестиций составит 902,413 млрд руб.», — уточнили в «Газпроме».



Инвестпрограмма на следующий год предусматривает финансирование приоритетных для компании проектов, в том числе развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в северо-западном регионе страны, продолжение строительства газопровода «Сила Сибири».

