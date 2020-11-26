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В детской областной больнице, расположенной в Петербурге, ночью тушили пожар. Справились огнетушителем

Сто человек вывели из стационара на улице Комсомола после ночного возгорания.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 26 ноября, сообщение о пожаре в детской областной больнице, расположенной на улице Комсомола, 6, поступил в чрезвычайные службы в 4 утра. В коридоре на 3-м этаже обгорел аппарат для дезинфекции.

«Горение ликвидировано огнетушителем до прибытия подразделений. Все эвакуированные вернулись в свои палаты», — уточняет ведомство.

Погибших и пострадавших нет.

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