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В Петергофе силовики нагрянули с обыском в квартиру начальника ГИБДД по Кингисеппскому району

Домой к начальнику ГИБДД по Кингисеппскому району Ленобласти нагрянули силовики. Обыски могут быть связаны с поборами с большегрузов. Об этом 25 ноября сообщает 47news.

Как пишет издание, около шести утра в квартиру на Чичеринской улице в Петергофе, где живет 44-летний начальник отдела ГИБДД по Кингисеппскому району Алексей Должиков, пришли с обыском сотрудники Следственного комитета в сопровождении оперативников регионального Управления ФСБ.

По предварительной информации, мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о взятке, и связаны с предыдущим местом работы Должикова.

В результате обыска были изъяты ключи от автомобилей Audi Q5, Audi Q6 и BMW, несколько телефонов и планшетов, ноутбук, а также 150 долларов и 150 тысяч рублей. Еще пять тысяч рублей силовики нашли в кошельке жены начальника дорожной полиции.

Должиков пришел в Кингисеппский район Ленобласти в начале 2018 года. До этого он был заместителем командира отдельного батальона №1, в чью зону ответственности входило Пулковское шоссе и Московский проспект. Он и его супруга на момент публикации на звонок корреспондента интернет-издания не ответили.

47news отмечает, что на должность Должикова назначал генерал Семенов, вокруг которого последний год все плотнее сжимается кольцо из уголовных дел в отношении его подчиненных. Издание также не исключает, что визит силовиков с обыском может быть связан с громкой историей о поборах с большегрузов.

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Комментарии (8)

evilman
Пять тысяч из кошелька жены... Вот это уровень.
Справедливости ради смею заметить, что на честную полковничью зп 3 поименованных авто не то что купить, содержать трудно.
263888341
Крутой начальник, на Audi Q6 ездит, хотя еще нигде в продаже нет.
Wuhan Proletarian
Где ж ты видел, гад, чтобы работник ГИБДД взятку брал?
Это ГИБДД, понимаешь!
(с) Яйца судьбы
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