В Петергофе силовики нагрянули с обыском в квартиру начальника ГИБДД по Кингисеппскому району

Домой к начальнику ГИБДД по Кингисеппскому району Ленобласти нагрянули силовики. Обыски могут быть связаны с поборами с большегрузов. Об этом 25 ноября сообщает 47news.



Как пишет издание, около шести утра в квартиру на Чичеринской улице в Петергофе, где живет 44-летний начальник отдела ГИБДД по Кингисеппскому району Алексей Должиков, пришли с обыском сотрудники Следственного комитета в сопровождении оперативников регионального Управления ФСБ.

По предварительной информации, мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о взятке, и связаны с предыдущим местом работы Должикова.