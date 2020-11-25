В Петергофе силовики нагрянули с обыском в квартиру начальника ГИБДД по Кингисеппскому району

Домой к начальнику ГИБДД по Кингисеппскому району Ленобласти нагрянули силовики. Обыски могут быть связаны с поборами с большегрузов. Об этом 25 ноября сообщает 47news.
Как пишет издание, около шести утра в квартиру на Чичеринской улице в Петергофе, где живет 44-летний начальник отдела ГИБДД по Кингисеппскому району Алексей Должиков, пришли с обыском сотрудники Следственного комитета в сопровождении оперативников регионального Управления ФСБ.
По предварительной информации, мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о взятке, и связаны с предыдущим местом работы Должикова.
В результате обыска были изъяты ключи от автомобилей Audi Q5, Audi Q6 и BMW, несколько телефонов и планшетов, ноутбук, а также 150 долларов и 150 тысяч рублей. Еще пять тысяч рублей силовики нашли в кошельке жены начальника дорожной полиции.
Должиков пришел в Кингисеппский район Ленобласти в начале 2018 года. До этого он был заместителем командира отдельного батальона №1, в чью зону ответственности входило Пулковское шоссе и Московский проспект. Он и его супруга на момент публикации на звонок корреспондента интернет-издания не ответили.
47news отмечает, что на должность Должикова назначал генерал Семенов, вокруг которого последний год все плотнее сжимается кольцо из уголовных дел в отношении его подчиненных. Издание также не исключает, что визит силовиков с обыском может быть связан с громкой историей о поборах с большегрузов.