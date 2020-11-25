В Петербурге из-за пандемии могут закрыться 1000 ресторанов. Оборот общепита по итогам года упадет на треть

Пандемия коронавируса может лишить Петербург почти тысячи ресторанов. Об этом говорится в исследовании группы «БестЪ», представленном на деловом завтраке BestBreakfast 25 ноября.



Сейчас, по оценке экспертов, в Северной столице работает 5,2 тысячи заведений. С начала года окончательно прекратили работу 480 точек и более 400 пока «на паузе», из них откроется в лучшем случае половина, сообщил Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость».

Коронавирус нанес удар в основном по демократичным заведениям — столовым, стрит-фуд-кафе, а также специализированным форматам — к примеру, вегетарианской кухне. Но были и открытия: в 2020 году в Петербурге появилось 165 новых заведений общественного питания. Но 90% из них возникли «на костях» прекративших существование проектов.