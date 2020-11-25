В Петербурге из-за пандемии могут закрыться 1000 ресторанов. Оборот общепита по итогам года упадет на треть

Пандемия коронавируса может лишить Петербург почти тысячи ресторанов. Об этом говорится в исследовании группы «БестЪ», представленном на деловом завтраке BestBreakfast 25 ноября.
Сейчас, по оценке экспертов, в Северной столице работает 5,2 тысячи заведений. С начала года окончательно прекратили работу 480 точек и более 400 пока «на паузе», из них откроется в лучшем случае половина, сообщил Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость».
Коронавирус нанес удар в основном по демократичным заведениям — столовым, стрит-фуд-кафе, а также специализированным форматам — к примеру, вегетарианской кухне. Но были и открытия: в 2020 году в Петербурге появилось 165 новых заведений общественного питания. Но 90% из них возникли «на костях» прекративших существование проектов.
По данным Петростата, по итогам января — октября оборот рынка общественного питания в Петербурге упал на 29%. Для сравнения: в Москве — всего на 18%. По итогам года, с учетом новых запретов, сокращение составит 35%, а общая выручка ресторанов, баров и кафе едва ли превысит 65 млрд рублей, прогнозирует Станислав Ступников.
Сами рестораторы считают, что положение на рынке тяжелое, но не апокалиптическое. О чем еще говорят предприниматели, когда их не слышит Смольный, читайте в материале «Фонтанки».