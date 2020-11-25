При строительстве дома в Кронштадте проезжая часть Тулонской аллеи стала уже на полметра — обнаружила ГАТИ

Специалисты Государственной административно-технической инспекции, а также Комитета по благоустройству и Комитета по контролю за имуществом вместе с Прокуратурой Кронштадтского района проверили стройку жилого комплекса на Тулонской аллее в Кронштадте.

В ходе проверки было установлено, что при строительстве ООО «Сэтл Сити» жилого комплекса ширина проезжей части у дома 12 по Тулонской аллее была заужена на 55 см и в настоящее время не соответствует паспортным данным объекта, сообщает пресс-служба ГАТИ. Материалы проверки переданы в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.