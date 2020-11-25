При строительстве дома в Кронштадте проезжая часть Тулонской аллеи стала уже на полметра — обнаружила ГАТИ

Специалисты Государственной административно-технической инспекции, а также Комитета по благоустройству и Комитета по контролю за имуществом вместе с Прокуратурой Кронштадтского района проверили стройку жилого комплекса на Тулонской аллее в Кронштадте.
В ходе проверки было установлено, что при строительстве ООО «Сэтл Сити» жилого комплекса ширина проезжей части у дома 12 по Тулонской аллее была заужена на 55 см и в настоящее время не соответствует паспортным данным объекта, сообщает пресс-служба ГАТИ. Материалы проверки переданы в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
Ранее за нарушения правил благоустройства при производстве работ по строительству жилого квартала на Тулонской аллее заказчик — ООО «Сэтл Сити» и подрядная организация — ООО СК «Козерог» уже привлекались ГАТИ к административной ответственности на общую сумму 1,23 млн рублей.
В пресс-службе строительной компании прокомментировали, что обществом был получен штраф в размере 400 тыс. рублей за установку временного ограждения без ордера ГАТИ. Общество с указанным штрафом не согласно, в связи с чем обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании постановления о привлечении к административной ответственности незаконным.