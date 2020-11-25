FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Axios: Израиль готовится к удару США по Ирану

СМИ узнали о возможной атаке Америки на Иран, к которой уже начал готовиться Израиль.

«Силы обороны Израиля за последние недели получили указания подготовиться к возможности того, что США нанесут военный удар по Ирану до того, как президент [Дональд] Трамп покинет свой пост», — сообщает 25 ноября издание Axios со ссылкой на неназванных «высокопоставленных израильских чиновников».

Собеседники портала рассказали о подготовке Израиля к «очень чувствительному периоду» перед инаугурацией Джо Байдена. В случае атаки США на Иран израильские власти боятся ответной реакции со стороны исламской республики. К этому они хотят подготовиться.

Источники Axios указывают на то, что министр обороны Израиля Бенни Ганц дважды за последние две недели обсуждал Иран с и.о. министра обороны США Кристофером Миллером.

Никакого официального подтверждения этой информации нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Ajynfyrfujdyj
Ну вот. Думал от ковида помру, так нет, всё же третья мировая, ядерный апокалипсис - и в рай!
Верхом на звезде, несусь навстречу ветрам к несбывшейся мечте и снам...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний