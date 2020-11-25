Axios: Израиль готовится к удару США по Ирану

СМИ узнали о возможной атаке Америки на Иран, к которой уже начал готовиться Израиль.



«Силы обороны Израиля за последние недели получили указания подготовиться к возможности того, что США нанесут военный удар по Ирану до того, как президент [Дональд] Трамп покинет свой пост», — сообщает 25 ноября издание Axios со ссылкой на неназванных «высокопоставленных израильских чиновников».

Собеседники портала рассказали о подготовке Израиля к «очень чувствительному периоду» перед инаугурацией Джо Байдена. В случае атаки США на Иран израильские власти боятся ответной реакции со стороны исламской республики. К этому они хотят подготовиться.