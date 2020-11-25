«Многие считают его физруком». ЦСКА обиделся на Черчесова за высказывание о своем футболисте

Футбольный клуб ЦСКА выступил с официальным заявлением после слов главного тренера сборной России о некоторых игроках национальной команды, включая выступающего за армейцев Федора Чалова. Руководство клуба удивилось высказываниям Станислава Черчесова, сделанным им накануне в прямом эфире «Матч ТВ».



«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в официальном заявлении ЦСКА.