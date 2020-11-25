«Многие считают его физруком». ЦСКА обиделся на Черчесова за высказывание о своем футболисте

Футбольный клуб ЦСКА выступил с официальным заявлением после слов главного тренера сборной России о некоторых игроках национальной команды, включая выступающего за армейцев Федора Чалова. Руководство клуба удивилось высказываниям Станислава Черчесова, сделанным им накануне в прямом эфире «Матч ТВ».
«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в официальном заявлении ЦСКА.
На реплику армейского клуба отреагировали в комитете по этике Российского футбольного союза. В организации заявили, что заявление ЦСКА будет обязательно рассмотрено.
18 ноября сборная России разгромно уступила Сербии со счетом 0:5. По следам этой игры 24 ноября на «Матч ТВ» состоялся прямой эфир с участием главного тренера национальной команды Станиславом Черчесовым. Эфир получился резонансным. В частности, наставник национальной команды заявил следующее: «Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте так — золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьёт чай дома, а я тут. Этот актив должен что-то делать». Также он добавил, что лучше будет играть «бездарный» Антон Заболотный, чем тот же Чалов, который в одной из предыдущих игр за сборную почти не создал опасных моментов у ворот соперника.