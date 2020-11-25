В муниципальном образовании «Нарвский округ» депутаты 25 ноября проголосовали за лишение полномочий своей коллеги, выдвиженки от «Яблока» Анны Каруличевой, передает корреспондент «Фонтанки».
За лишение ее мандата проголосовали 7 из 9 депутатов. При этом конкретные причины, которые стали основанием для этого, неизвестны и самой Каруличевой. Известно только, что это касается декларации народной избранницы. Накануне ей на электронную почту пришло приглашение ознакомиться с причинами из комитета территориального развития. Но сделать это можно было только лично, так что пока народная избранница не в курсе.
Не смогли прояснить этот момент и ее коллеги по совету. Каруличева намерена обратиться в суд для того, чтобы оспорить решение.
Ранее в муниципальное образование пришло письмо от губернатора Петербурга Александра Беглова, который дал совету месяц для рассмотрения вопроса о лишении Каруличевой мандата из-за якобы грубых ошибок в декларации.