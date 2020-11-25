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Оппозиционного муниципального депутата лишили мандата. Ее коллегам оказалось достаточно письма от Беглова

В муниципальном образовании «Нарвский округ» депутаты 25 ноября проголосовали за лишение полномочий своей коллеги, выдвиженки от «Яблока» Анны Каруличевой, передает корреспондент «Фонтанки».

автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

За лишение ее мандата проголосовали 7 из 9 депутатов. При этом конкретные причины, которые стали основанием для этого, неизвестны и самой Каруличевой. Известно только, что это касается декларации народной избранницы. Накануне ей на электронную почту пришло приглашение ознакомиться с причинами из комитета территориального развития. Но сделать это можно было только лично, так что пока народная избранница не в курсе.

Не смогли прояснить этот момент и ее коллеги по совету. Каруличева намерена обратиться в суд для того, чтобы оспорить решение.

Ранее в муниципальное образование пришло письмо от губернатора Петербурга Александра Беглова, который дал совету месяц для рассмотрения вопроса о лишении Каруличевой мандата из-за якобы грубых ошибок в декларации.

автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

LGlo
Прикольно, что в Красном Селе точно такая же фигня с депутатом Колошинским (бывшим главой Красного Села) сейчас произошла, причем, даже не оппозиционным, но неудобным. По его словам, его декларацию просто взяли, и подменили - в ней почему-то оказалась часть листов другого человека. И точно так же муниципальные депутаты не пожелали разбираться в отведенный 30-дневный срок и одним махом лишили полномочий прям сразу по получении письма от Беглова.
Maxic_84
Форменный беспредел. То есть даже если каким то образом человек избрался депутатом не от единой России, то губернатор холуй просто напишет письмо и депутат перестаёт быть депутатом.
ushkuinik
Избиратели для исполнительной власти - никто...
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