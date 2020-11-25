Правительство Финляндии из-за коронавируса вновь задумалось о режиме ЧС

В Финляндии за последние сутки зафиксировано 363 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 ноября Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
Накануне диагностированных случаев заболевания было на 10 меньше. Максимум был 21 ноября — 469. Всего с начала пандемии в Финляндии ковид нашли у 22 652 человек, умерли 388.
В медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS, который отвечает за столичный регион, прогнозируют рост количества пациентов с COVID-19 и госпитализаций. Главный инфекционист HUS Аско Ярвинен считает, что закон о чрезвычайном положении будет введен в действие в том или ином виде в дни перед Рождеством (до 25 декабря) или уже в ближайшие недели, пишет Yle.
Между тем в Хельсинки ограничивают работу общепита ночью. Рестораны с 26 ноября будут закрываться с 23 до 5 часов утра, продажа алкогольных напитков будет заканчиваться в 22 часа. C 23 ноября на три недели в Финляндии закрыты библиотеки, театры, опера, концертные залы, отменены занятия контактными и командными видами спорта для игроков старше 20 лет, запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек.
Премьер-министр Санна Марин не исключает возможности введения режима ЧС и ограничений на передвижение внутри страны в случае роста заболеваемости. «Конечно, это нежелательно», — подчеркнула она. Правительство рассмотрит ситуацию с коронавирусом и даст правовую оценку условий для применения закона о готовности к чрезвычайным ситуациям сегодня, 25 ноября, на заседании.