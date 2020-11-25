Правительство Финляндии из-за коронавируса вновь задумалось о режиме ЧС

В Финляндии за последние сутки зафиксировано 363 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 ноября Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Накануне диагностированных случаев заболевания было на 10 меньше. Максимум был 21 ноября — 469. Всего с начала пандемии в Финляндии ковид нашли у 22 652 человек, умерли 388.

В медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS, который отвечает за столичный регион, прогнозируют рост количества пациентов с COVID-19 и госпитализаций. Главный инфекционист HUS Аско Ярвинен считает, что закон о чрезвычайном положении будет введен в действие в том или ином виде в дни перед Рождеством (до 25 декабря) или уже в ближайшие недели, пишет Yle.