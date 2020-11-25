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Правительство Финляндии из-за коронавируса вновь задумалось о режиме ЧС

В Финляндии за последние сутки зафиксировано 363 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 ноября Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Накануне диагностированных случаев заболевания было на 10 меньше. Максимум был 21 ноября — 469. Всего с начала пандемии в Финляндии ковид нашли у 22 652 человек, умерли 388.

В медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS, который отвечает за столичный регион, прогнозируют рост количества пациентов с COVID-19 и госпитализаций. Главный инфекционист HUS Аско Ярвинен считает, что закон о чрезвычайном положении будет введен в действие в том или ином виде в дни перед Рождеством (до 25 декабря) или уже в ближайшие недели, пишет Yle.

Между тем в Хельсинки ограничивают работу общепита ночью. Рестораны с 26 ноября будут закрываться с 23 до 5 часов утра, продажа алкогольных напитков будет заканчиваться в 22 часа. C 23 ноября на три недели в Финляндии закрыты библиотеки, театры, опера, концертные залы, отменены занятия контактными и командными видами спорта для игроков старше 20 лет, запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек.

Премьер-министр Санна Марин не исключает возможности введения режима ЧС и ограничений на передвижение внутри страны в случае роста заболеваемости. «Конечно, это нежелательно», — подчеркнула она. Правительство рассмотрит ситуацию с коронавирусом и даст правовую оценку условий для применения закона о готовности к чрезвычайным ситуациям сегодня, 25 ноября, на заседании.

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Комментарии (7)

simak
А когда там общепит, магазины ночью работали? C 9 до 19 обычно график, в выходные с 12 до 16 и надо очень потрудиться чтобы найти отклонения от такого режима. Не успел купить туалетной бумаги после работы - ССЗБ.
261217951
363 случая на всю страну и уже думают над ЧС.
p-ro100
Вот ведь незадача. Из коронавирусной России в Финляндию не ездят, но, тем не менее, приходится о введении ЧС задумываться.
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