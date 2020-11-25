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МВД определило причины для аннулирования водительских прав. Их восемь

В проекте приказа об административном регламенте МВД России о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений устанавливаются причины, по которым водительские права могут быть аннулированы. Ранее регламент их не прописывал.

Как сообщает 25 ноября РИА Новости, в распоряжении которого имеется документ МВД, оснований для аннулирования водительского удостоверения восемь:

  • истечение срока действия водительского удостоверения;
  • если изменились персональные данные, которые указаны в правах;
  • если документ пришел в негодность, износился или был поврежден так, что указанные в нем сведения невозможно рассмотреть;
  • если права были выданы с нарушениями;
  • утрата документа;
  • выдача новых прав;
  • если у водителя появились медицинские противопоказания к вождению;
  • смерть водителя.

Информацию о том, что водительские удостоверение было аннулировано, должны вносить в информационную систему ГИБДД.

Новый регламент, как ожидается, должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

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Комментарии (2)

p-ro100
Для чего "аннулировать водительские права" в случае смерти водителя?
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