МВД определило причины для аннулирования водительских прав. Их восемь

В проекте приказа об административном регламенте МВД России о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений устанавливаются причины, по которым водительские права могут быть аннулированы. Ранее регламент их не прописывал.
Как сообщает 25 ноября РИА Новости, в распоряжении которого имеется документ МВД, оснований для аннулирования водительского удостоверения восемь:
- истечение срока действия водительского удостоверения;
- если изменились персональные данные, которые указаны в правах;
- если документ пришел в негодность, износился или был поврежден так, что указанные в нем сведения невозможно рассмотреть;
- если права были выданы с нарушениями;
- утрата документа;
- выдача новых прав;
- если у водителя появились медицинские противопоказания к вождению;
- смерть водителя.
Информацию о том, что водительские удостоверение было аннулировано, должны вносить в информационную систему ГИБДД.
Новый регламент, как ожидается, должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.