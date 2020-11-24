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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Захват заложников в Колпино. Прямой эфир с места событий

Фото: Павел Каравашкин

Корреспонденты «Фонтанки» ведут прямую трансляцию того, что происходит у дома в Колпино, где мужчина удерживает в заложниках шестерых детей. Смотрите по ссылке — в нашем «Инстаграме».

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

О том, что Денис Бельтюков удерживает в квартире шестерых несовершеннолетних, в полицию сообщила мать детей. К дому 73 на Пролетарской улице стянуты все экстренные службы Петербурга. В администрации Колпинского района «Фонтанке» рассказали, что мужчина состоял на учете у психиатра. Две недели назад у него уже наблюдалось пограничное состояние, после которого врачи прописали ему препараты. По предварительным данным, мотивом для случившегося могла стать семейная ссора.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

За развитием событий — следите в материалах «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

german_5e4d02dc5a4f9
кукушка поехала... причем у обоих... раньше такие были на учете... сейчас психиатрия в разрухе...
6 детей, долги, учет в ПНД... как это вообще стало возможным?
264140241
Малахов всех рассудит...
ANTIPUTINIST
А когда она рожала шестерых - о чём думала? Да и нормально ли это само по себе?
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