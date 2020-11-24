Захват заложников в Колпино. Прямой эфир с места событий

Корреспонденты «Фонтанки» ведут прямую трансляцию того, что происходит у дома в Колпино, где мужчина удерживает в заложниках шестерых детей. Смотрите по ссылке — в нашем «Инстаграме».
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
О том, что Денис Бельтюков удерживает в квартире шестерых несовершеннолетних, в полицию сообщила мать детей. К дому 73 на Пролетарской улице стянуты все экстренные службы Петербурга. В администрации Колпинского района «Фонтанке» рассказали, что мужчина состоял на учете у психиатра. Две недели назад у него уже наблюдалось пограничное состояние, после которого врачи прописали ему препараты. По предварительным данным, мотивом для случившегося могла стать семейная ссора.