В РПЦ поддержали предложение репродуктолога Минздрава вывести аборты из ОМС и создать «абортарии с абортмахерами»

«Мы поддерживаем стремление Олега Ивановича сдвинуть с мертвой точки наболевшие вопросы. В обществе неуклонно растет осознание того, что искусственное прерывание беременности — это убийство человека», — отметила руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела, директор «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина.

Русская православная церковь поддержала предложение главного репродуктолога Минздрава Олега Аполихина о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом 24 ноября говорится в сообщении РПЦ.

Она же добавила, что, по результатам социологических исследований, идентичной позиции придерживаются 80% россиян.



«Руководитель ФМБА Вероника Скворцова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Союза педиатров России Александр Баранов и многие другие специалисты, политики, ученые открыто называют аборты убийством. Меры, предложенные Олегом Ивановичем, — попытка начать важный разговор, который должен привести к согласию законы и общественную совесть», — уверены в РПЦ.



Ранее репродуктолог Минздрава предложил создать в России «абортарии с абортмахерами», чтобы сделать аборты социально негативным явлением. Впрочем, Минздрав России сразу же поспешил заверить, что не поддерживает мнение своего специалиста.



В январе патриарх Кирилл уже в который раз предложил вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования ради улучшения демографии. Он заявил, что мера позволит за 10 лет увеличить население России на 10 млн человек.

