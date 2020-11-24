FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
75.76р89.93р
СРОЧНО

Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12
Печать

В РПЦ поддержали предложение репродуктолога Минздрава вывести аборты из ОМС и создать «абортарии с абортмахерами»

Русская православная церковь поддержала предложение главного репродуктолога Минздрава Олега Аполихина о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом 24 ноября говорится в сообщении РПЦ.

«Мы поддерживаем стремление Олега Ивановича сдвинуть с мертвой точки наболевшие вопросы. В обществе неуклонно растет осознание того, что искусственное прерывание беременности — это убийство человека», — отметила руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела, директор «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина.

Она же добавила, что, по результатам социологических исследований, идентичной позиции придерживаются 80% россиян.

«Руководитель ФМБА Вероника Скворцова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Союза педиатров России Александр Баранов и многие другие специалисты, политики, ученые открыто называют аборты убийством. Меры, предложенные Олегом Ивановичем, — попытка начать важный разговор, который должен привести к согласию законы и общественную совесть», — уверены в РПЦ.

Ранее репродуктолог Минздрава предложил создать в России «абортарии с абортмахерами», чтобы сделать аборты социально негативным явлением. Впрочем, Минздрав России сразу же поспешил заверить, что не поддерживает мнение своего специалиста.

В январе патриарх Кирилл уже в который раз предложил вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования ради улучшения демографии. Он заявил, что мера позволит за 10 лет увеличить население России на 10 млн человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Юрий Титов
Позиция Матвиенко хорошо известна. Новость еще от 2015 года: "Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой в отношении инициативы ряда депутатов о выведении абортов из российской системы обязательного медицинского страхования. По ее мнению, «такие экстремистские предложения могут привести к пагубным последствиям», например к росту числа подпольных абортов."
efela
Почему то чем старше и бородатей дяденьки, их все больше занимают вопросы фертильности и репродукции. Интересно, с чего бы?
2356897676
Обложить оборты оброком в пользу РПЦ - сразу одобрят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний