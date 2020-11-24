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Сеть фальшивомонетчиков раскрыли сотрудники МВД. В Петербурге обыски прошли вхолостую

Подпольное производство фальшивых купюр достоинством в 1000 и 5000 рублей выявили сотрудники российской полиции. Задержаны организаторы, пишет 24 ноября «Интерфакс».

По данным агентства, сеть фальшивомонетчиков действовала в шести регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо производства подделок высокого качества, они также занимались их распространением.

Оперативные мероприятия прошли одновременно в двух столицах, а также в Ростове-на Дону, Волгограде, Ставропольском крае и Дагестане.

Источники «Интерфакса» сообщают о десятках задержанных, а также об обнаружении и прекращении деятельности нелегальной типографии в Махачкале. Как уточняют в МВД, купюры печатались в Махачкале, а потом доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта в Москву, Петербург, Ленобласть и другие регионы.

За почти два года работы производства фальшивомонетчикам удалось напечатать и реализовать под миллиард фальшивых рублей.

Как стало известно «Фонтанке», во время обысков в Петербурге, которые проводили сотрудники ГУБЭПа, не было обнаружено ни фальшивок, ни их создателей или распространителей.

Следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело по факту изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег в особо крупном размере организованной группой.

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Комментарии (2)

theHard
Ога, "не обнаружено" у них, так мы и поверили.
ДЮрьевич
Главное отчитаться о мероприятиях в СПб, ну а то, что нет никаких результатов - это нормально.
Правда, вот вопрос - а на основании чего проводились мероприятия тогда?
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