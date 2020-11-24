Сеть фальшивомонетчиков раскрыли сотрудники МВД. В Петербурге обыски прошли вхолостую

Оперативные мероприятия прошли одновременно в двух столицах, а также в Ростове-на Дону, Волгограде, Ставропольском крае и Дагестане.

По данным агентства, сеть фальшивомонетчиков действовала в шести регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо производства подделок высокого качества, они также занимались их распространением.

Источники «Интерфакса» сообщают о десятках задержанных, а также об обнаружении и прекращении деятельности нелегальной типографии в Махачкале. Как уточняют в МВД, купюры печатались в Махачкале, а потом доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта в Москву, Петербург, Ленобласть и другие регионы.



За почти два года работы производства фальшивомонетчикам удалось напечатать и реализовать под миллиард фальшивых рублей.



Как стало известно «Фонтанке», во время обысков в Петербурге, которые проводили сотрудники ГУБЭПа, не было обнаружено ни фальшивок, ни их создателей или распространителей.



Следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело по факту изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег в особо крупном размере организованной группой.

