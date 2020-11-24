В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» ковида

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний — это самое «грозное» проявление коронавирусной инфекции, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Её слова 24 ноября приводит ТАСС: «Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки». В таком случае, по словам медика, важно немедленно обратиться к врачу.
Особых симптомов, характерных исключительно для COVID-19, нет, отметила Пшеничная. На него, конечно, может указывать сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния, но даже такая комбинация клинических признаков заболевания не является специфической и встречается при других заболеваниях.
«Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено», — сказала эксперт ТАСС.
Та же потеря обоняния встречается при ОРВИ, сахарном диабете, нейродегенеративных заболеваниях, употреблении лекарств, воздействии ряда химических веществ и даже при курении. «Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около 8 дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин», — сказала Пшеничная, отметив, что этот симптом возникает в 87% случаев заражения коронавирусом, на него, вместе с искажением вкуса жалуются более 50% пациентов. Одышка может появиться при заболеваниях лёгких, сердечно-сосудистой системы или под влиянием психических процессов.
«Между тем иногда в погоне за сенсацией в СМИ появляется информация о выявлении каких-то новых симптомов COVID-19, несмотря на то, что все клинические проявления этого заболевания были подробно описаны еще весной 2020 года. Ничего нового пока не появилось», — подчеркнула Пшеничная.
Самые частые симптомы заражения коронавирусом — повышение температуры и кашель, а слабость и боли в мышцах встречаются у 15–40% пациентов. Боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость отмечаются у 15–40% пациентов. Диарея, тошнота и рвота при коронавирусе встречаются примерно в 20% случаев и чаще, чем при других ОРВИ, поскольку на клетках слизистой оболочки кишечника находятся рецепторы фермента АПФ2 (ангиотензинпревращающий фермент 2).
«Чаще всего пациенты отмечают повышение температуры тела (78%), кашель (57%). Они могут характеризовать как легкое, так и тяжелое течение заболевания. Лихорадка более чем у половины пациентов не превышает обычно 38 градусов. Одышка характеризует тяжелое течение болезни, сочетаясь с другими проявлениями заболевания», — отмечает Пшеничная.
Реже бывают ринорея, заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит, тромбоэмболические нарушения, неврологические расстройства, поражение почек. У пациентов с тяжёлым течением отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.
«Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть также связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии», — пояснила эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда больные коронавирусом опаснее всего для окружающих.