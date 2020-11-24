В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» ковида

Особых симптомов, характерных исключительно для COVID-19, нет, отметила Пшеничная. На него, конечно, может указывать сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния, но даже такая комбинация клинических признаков заболевания не является специфической и встречается при других заболеваниях.

«Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено», — сказала эксперт ТАСС.

Та же потеря обоняния встречается при ОРВИ, сахарном диабете, нейродегенеративных заболеваниях, употреблении лекарств, воздействии ряда химических веществ и даже при курении. «Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около 8 дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин», — сказала Пшеничная, отметив, что этот симптом возникает в 87% случаев заражения коронавирусом, на него, вместе с искажением вкуса жалуются более 50% пациентов. Одышка может появиться при заболеваниях лёгких, сердечно-сосудистой системы или под влиянием психических процессов.

«Между тем иногда в погоне за сенсацией в СМИ появляется информация о выявлении каких-то новых симптомов COVID-19, несмотря на то, что все клинические проявления этого заболевания были подробно описаны еще весной 2020 года. Ничего нового пока не появилось», — подчеркнула Пшеничная.