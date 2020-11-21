Роспотребнадзор рассказал, когда больные коронавирусом опаснее всего для окружающих

В течение первой недели у больных COVID-19 наиболее высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей. Об этом 21 ноября рассказала «Российской газете» замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Эксперт пояснила, что за 2–3 дня до появления симптомов COVID-19 концентрация вируса в верхних дыхательных путях больных уже может быть высокой. Тяжесть заболевания в данном случае не играет роли, высокая степень концентрации вируса в первые дни наблюдается даже у больных с легкой формой.

