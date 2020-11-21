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Роспотребнадзор рассказал, когда больные коронавирусом опаснее всего для окружающих

В течение первой недели у больных COVID-19 наиболее высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей. Об этом 21 ноября рассказала «Российской газете» замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт пояснила, что за 2–3 дня до появления симптомов COVID-19 концентрация вируса в верхних дыхательных путях больных уже может быть высокой. Тяжесть заболевания в данном случае не играет роли, высокая степень концентрации вируса в первые дни наблюдается даже у больных с легкой формой.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на 4-й день заболевания», — добавила она.

После этого концентрация постепенно снижается. У больных с легкой формой выделение жизнеспособного вируса обычно продолжается до 10 суток, при средних и тяжелых — до трех недель. В случае, если у больного иммунодепрессия, выделение вируса может продолжаться до 70 дней.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
После 23:00 бессимптомные наиболее опасны.
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