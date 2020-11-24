Трамп не признал поражение, но дал указание начать передачу власти Байдену

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили [Мерфи] и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал Трамп в Twitter. Таким образом он вновь отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб GSA «делать, что нужно» для передачи власти Джозефу Байдену. Штаб Байдена подтвердил начало процедуры. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости .

Ранее телеканал CNN сообщил, что GSA и его глава Эмили Мерфи признали кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.

По словам Трампа, Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» США, и он «не хочет, чтобы это происходило с ней или служащими GSA».

Исполнительный директор штаба Байдена Йоханнес Абрахам подтвердил в понедельник начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на президентских выборах. «Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти», — говорится в заявлении Абрахама. Он подчёркивает, что это решение «является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах».