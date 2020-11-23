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Путин наградил петербурженку, которая собрала 4,5 млн рублей на помощь медикам, рассказывая о войне

Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаиду Корневу, которая собрала более 4,5 млн рублей на помощь семьям врачей, погибшим от коронавируса. Указ президента опубликован 23 ноября на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

«Фонтанка» подробно рассказывала о Корневой, когда та начала сбор. Петербурженка вдохновилась примером британского ветерана Томаса Мура, который 100 раз обошел свой двор в 100-летний юбилей, собирая средства для медиков. 98-летняя петербурженка рассказывает истории о ВОВ на Youtube, у нее почти 14 тысяч подписчиков.

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Комментарии (3)

Danik
Бабушка молодец! Но до чего дошло государство. Денег на медиков и медицину нет. Скоро ветераны на больницу для ковида собирать начнут наверно. Эта страна возможностей не для всех. Зато на новые магистрали из Москвы в Питер для чинуш есть. На широтные магистрали тоже есть. На Северные, турецкие потоки и силы сибирь в Китай есть. Млрды рублей на ветер. А тут нема. Год мучается население под гнетом ковида и ...
2356897676
Налог с 4,5 млн бабуля заплатила?
kоt-obormot
Пенсион бабуле то хоть увеличил?
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