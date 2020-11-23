Больница в Уфе скрыла более 1400 случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает 23 ноября пресс-служба Кировского районного суда Уфы , с 1 сентября по 2 октября Управление Роспотребнадзора Башкирии в рамках противоэпидемической работы проводило проверку в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова» и обнаружило нарушения обязательных требований законодательства. В частности, учреждение не предоставило ведомству информацию о положительных результатах исследований на COVID-19.

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе признали виновной в сокрытии информации о заболевших коронавирусной инфекцией. Неучтенными оказались 1414 случаев.

«Непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией повлекло за собой распространение инфекции среди неограниченного круга лиц», — говорится в сообщении суда.

На суде защитники клиники вины учреждения в совершении административного правонарушения не признали. Суд же признал ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова» виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

По данным Министерства здравоохранения Башкортостана на 23 ноября, в республике выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.