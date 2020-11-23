Суд оштрафовал петербуржца за сообщения о «секс-бомбе» и «фекалиях» в 38-м отделе полиции

По материалам дела фабула такова — утром 4 февраля Михаль выпил в своей квартире на набережной Обводного канала и принялся звонить на номер «112», чтобы рассказать о взрывном устройстве под зданием полиции. Сотрудники внутренних дел всё проверили, бомбу не нашли, но нашли пьяного Михаля.

Смешные оправдания обвиняемого 23 ноября приводит Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Так, житель города признал, что действительно говорил с оператором, но дестабилизировать деятельность полиции вовсе не хотел и считал, что ну максимум хулиганит, не более.



Михаль пояснил, что 3 февраля пил. Ближе к полуночи ему вдруг открылось неприятное — подруга Т. поссорилась с мужем и хочет уйти к их общему знакомому М. Так как голова Михаля уже не слишком хорошо соображала, он взял трубку и набрал «112». Этот номер у него почему-то ассоциировался с психологической помощью. Обвиняемый пояснил, что, говоря с оператором в первый раз, говорил «бомба», имея в виду Т., которую в молодости называли «секс-бомбой». Почему-то Михаль полагал, что Т. и М. уединились для соития в одной из комнат 38-го отдела полиции, так как оба там раньше работали.



Далее, со слов мужчины, оператор положила трубку. Думая, что его неправильно поняли, Михаль набрал ещё раз. При второй попытке стал говорить, что под 38-м отделом полиции бомба, пытаясь объяснить, что это фекалии, чтобы оператор не передавала информацию в полицию. В судебном заседании Михаль принес извинения оператору службы «112» за свою ахинею.

