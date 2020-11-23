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Квартиры в Приморском, Василеостровском и Красногвардейском районах дорожают быстрее всего — за год цена выросла на треть

Из всех районов Петербурга жилье в новостройках класса масс-маркет быстрее всех дорожает в Приморском районе. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» с октября 2019 года квадрат на первичном рынке в этом районе подорожал в среднем на 33% — со 118 до 156 тыс. рублей.

Больше всего в Приморском районе подорожали студии — на 35% за год (сейчас их цена начинается от 3,1 млн рублей). «Однушки» (от 4,5 млн руб.) и «двушки» (от 5,8 млн руб.) прибавили в цене 17–20% за тот же период.

Другие локации-рекордсмены — Красногвардейский и Василеостровский районы, цена «квадрата» в которых выросла на 30% за год. Аналитики отмечают, что здесь реализуются крупные проекты, которые выходили на рынок с достаточно бюджетным предложением, но по мере развития локации и активизации спроса на нее дорожало и жилье.

— Приморский район — абсолютный лидер по спросу в Петербурге и пригородах с долей 19,3%, — пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Столь бурный рост цен объясняется как его популярностью и вымыванием наиболее ликвидного предложения, так и тем, что район сегодня в основном застраивается масштабными, комплексными проектами. Строительство здесь ведется уже несколько лет, и за это время проекты успели обзавестись развитой инфраструктурой — появляются новые дороги, зеленые зоны, общественные пространства, открываются детские сады и школы. А чем более обжитым и комфортным становится район, тем выше поднимаются цены.

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Комментарии (4)

264136051
Говнорайоны
Caroline
Вот это вот всё "появляются новые дороги, зеленые зоны, общественные пространства, открываются детские сады и школы" говорится про Приморский район, где количество народу растёт быстрее, чем появляется инфраструктура?
Рост цен сейчас связан исключительно с желанием застройщиков хапнуть побольше перед тем, как пузырь лопнет.
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