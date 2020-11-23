Квартиры в Приморском, Василеостровском и Красногвардейском районах дорожают быстрее всего — за год цена выросла на треть

Из всех районов Петербурга жилье в новостройках класса масс-маркет быстрее всех дорожает в Приморском районе. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» с октября 2019 года квадрат на первичном рынке в этом районе подорожал в среднем на 33% — со 118 до 156 тыс. рублей.

Больше всего в Приморском районе подорожали студии — на 35% за год (сейчас их цена начинается от 3,1 млн рублей). «Однушки» (от 4,5 млн руб.) и «двушки» (от 5,8 млн руб.) прибавили в цене 17–20% за тот же период.