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Занос сквозь ограждение в Екатеринбурге сорвал свадьбу. ДТП попало на видео

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Екатеринбурге.

Как сообщает 22 ноября E1.RU, прошлым вечером на проспекте Академика Сахарова Volkswagen Polo на скорости врезался в ограждения и вылетел на встречную полосу. По словам очевидца, водитель летел на красный сигнал, объезжая людей, идущих на зелёный, «дал влево, залетел на бордюр, протаранил правой частью бордюр; никто из находившихся в машине людей не был пристегнут». Обломки ограждения разлетелись на несколько метров.

В машине в качестве пассажиров, по данным издания, ехали жених с невестой, через неделю они собирались пожениться. Удар пришёлся на девушку, сидевшую сзади справа, она погибла на месте. Её жених получил травму головы. Водитель, их друг, серьёзно пострадал: ограждение пробило ему ключицу насквозь. В больнице ему сделали операцию, вытащив из тела обломок, и днём 22 ноября перевели из реанимации в палату.

Фото: Читатель E1.RU Максим
Фото: Читатель E1.RU Максим
Фото: Читатель E1.RU Максим
Фото: Виктория Чулюкина / Е1.RU

«Ему вытащили штырь. В 13:00 он очнулся в реанимации. Его перевели в палату. Рука и ключица сломаны. На данный момент всё», — рассказал Е1.RU брат водителя.

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
Совет да любовь, утырки
муматор
естественный отбор.
USSR_forever
Хорошо, что пешеходы успели расступиться, жертв могло бы быть больше. Надеюсь у этого дауна права отберут пожизненно. Нельзя таких на пару лет лишать прав - надо пожизненно, желательно с изъятием транспортного средства в пользу гос-ва. Надо же как-то гос-ву бордюры восстанавливать...
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