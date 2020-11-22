Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Екатеринбурге.
Как сообщает 22 ноября E1.RU, прошлым вечером на проспекте Академика Сахарова Volkswagen Polo на скорости врезался в ограждения и вылетел на встречную полосу. По словам очевидца, водитель летел на красный сигнал, объезжая людей, идущих на зелёный, «дал влево, залетел на бордюр, протаранил правой частью бордюр; никто из находившихся в машине людей не был пристегнут». Обломки ограждения разлетелись на несколько метров.
В машине в качестве пассажиров, по данным издания, ехали жених с невестой, через неделю они собирались пожениться. Удар пришёлся на девушку, сидевшую сзади справа, она погибла на месте. Её жених получил травму головы. Водитель, их друг, серьёзно пострадал: ограждение пробило ему ключицу насквозь. В больнице ему сделали операцию, вытащив из тела обломок, и днём 22 ноября перевели из реанимации в палату.
«Ему вытащили штырь. В 13:00 он очнулся в реанимации. Его перевели в палату. Рука и ключица сломаны. На данный момент всё», — рассказал Е1.RU брат водителя.