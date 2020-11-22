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Как происходит угон. Камера на доме в Петербурге записала выверенные действия человека в белом

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Полиция Курортного района Санкт-Петербурга разыскивает пропавший Infiniti FX30. Он дважды попал на видео.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, хозяин автомобиля обратился в службу «112» вчера утром, когда не обнаружил его на месте парковки, у дома на Приморском шоссе в Сестрорецке. Автовладельцу 38 лет, официально он нигде не работает, ущерб оценил в 1,2 миллиона рублей. Его «Инфинити» 2012 года выпуска, но по каско застрахована, договор действует до конца декабря.

Уже будучи угнанной, «Инфинити» дважды попала в поле зрения камер видеонаблюдения. Первый раз — в момент похищения. Около часа ночи к ней подошёл мужчина, снял с сигнализации и уехал в сторону трассы «Скандинавия». На ролике в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как спокойно он себя вёл. Прохожий не обратил на него внимания. Белая куртка, чёрная маска, рука в кармане — просто медленно обошёл машину, она моргнула, и он сел в неё.

Второй раз она попала на камеру через 40 минут — уже на Выборгском шоссе в Парголово, двигалась в направлении Петербурга.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (8)

Василий Марущак
Не вижу повода для нервозности. Хозяин авто дал приятелю ключи которые получит обратно, и спокойно напишет заяву на угон, и с ней в страховую за деньгами. Получить за 8летку 1,2 ляма, с учётом, что обслуживание инфи очень дорогое, вполне себе норм.
Pilat
Интересно...камеры сейчас понатыканы чуть ли не на каждом перекрестке. А этот попал в них всего два раза?
Тогда большой вопрос к тем, кто курирует установку и эксплуатацию камер. Попахивает очередным большим распилом.
А то и хуже - свой человек в системе стирает нужные кадры.
egorius77
А больше камер у нас в городе нетуу.... Все остальные муляжиии....
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