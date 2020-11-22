Полиция Курортного района Санкт-Петербурга разыскивает пропавший Infiniti FX30. Он дважды попал на видео.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, хозяин автомобиля обратился в службу «112» вчера утром, когда не обнаружил его на месте парковки, у дома на Приморском шоссе в Сестрорецке. Автовладельцу 38 лет, официально он нигде не работает, ущерб оценил в 1,2 миллиона рублей. Его «Инфинити» 2012 года выпуска, но по каско застрахована, договор действует до конца декабря.

Уже будучи угнанной, «Инфинити» дважды попала в поле зрения камер видеонаблюдения. Первый раз — в момент похищения. Около часа ночи к ней подошёл мужчина, снял с сигнализации и уехал в сторону трассы «Скандинавия». На ролике в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как спокойно он себя вёл. Прохожий не обратил на него внимания. Белая куртка, чёрная маска, рука в кармане — просто медленно обошёл машину, она моргнула, и он сел в неё.