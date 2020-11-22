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Сибирские зоозащитники обвинили приют в убийстве 50 тысяч собак и кошек

Зоозащитная организация «Вита» обратилась к председателю Следственного комитета, генеральному прокурору и министру внутренних дел РФ с просьбой взять под контроль расследование многолетних убийств кошек и собак в Иркутской области.

Как сообщает 22 ноября «Интерфакс», поводом для обращения послужил сигнал волонтёров. Они в начале ноября проникли на территорию приюта под Иркутском и нашли трупы собак со следами насильственной смерти — в морозильных ларях и просто в мешках. По данным зоозащитников, приютом управляет ООО «Пять звезд» — монополист в отлове и содержании безнадзорных животных в Иркутской области.

«В ходе общественных расследований местных активистов и в результате полученных ими ответов профильных инстанций о деятельности с 2008 года руководителя ООО «Пять звезд» Солдатова А. П. установлено, что безнадзорные собаки систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова, единицы собак поступают в так называемый незаконный «приют» (...) где в течение быстрого времени умирают от голода, жажды и инфекции. За все время, согласно тексту петиции [на Change.org], Солдатов А. П. убил более 50 000 собак и кошек», — утверждают авторы обращения.

Владелец «Пяти звезд» Александр Солдатов в беседе с «Интерфаксом» назвал обвинения зоозащитников надуманными. «Вокруг нашего приюта давно провокации происходят. Были случаи, когда нам подкидывали мертвых животных», — рассказал он. По его словам, в 2020 году специалисты приюта отловили порядка 4 тысяч бродячих собак: через 30 дней после отлова, лечения, стерилизации и внесения в базу их выпускают на волю.

Шумиху вокруг приюта Солдатов связал с конкуренцией на рынке услуг по отлову безнадзорных животных. Он также упомянул об угрозах в адрес его семьи и призвал дождаться результатов проходящей сейчас проверки ветеринарной службы, которую согласовала прокуратура.

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Комментарии (3)

Nafanka
Таааак, первые два фонтанковских прикормыша на окладе для разогрева публики, поднятия градуса истерии и рейтинга читаемости ОТМЕТИЛИСЬ... ))) Ждём следующих... ))) Пока не удалось "разогреть публику"... может у девочек на футболе-баскетболе поучиться, тётеньки, а?! ))) Попробуйте ещё раз... ))) Может чем повилять- потрясти... Или уже "сильно в тираже" и не "виляется и не трясётся"? ))) Альцгеймер - не считается... )))
doorbal_
раньше шапки хорошие делали из собачьей шерсти
RemyMartin
Псиносрач уже не тот.
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