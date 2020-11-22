Сибирские зоозащитники обвинили приют в убийстве 50 тысяч собак и кошек

Как сообщает 22 ноября «Интерфакс» , поводом для обращения послужил сигнал волонтёров. Они в начале ноября проникли на территорию приюта под Иркутском и нашли трупы собак со следами насильственной смерти — в морозильных ларях и просто в мешках. По данным зоозащитников, приютом управляет ООО «Пять звезд» — монополист в отлове и содержании безнадзорных животных в Иркутской области.

Зоозащитная организация «Вита» обратилась к председателю Следственного комитета, генеральному прокурору и министру внутренних дел РФ с просьбой взять под контроль расследование многолетних убийств кошек и собак в Иркутской области.

«В ходе общественных расследований местных активистов и в результате полученных ими ответов профильных инстанций о деятельности с 2008 года руководителя ООО «Пять звезд» Солдатова А. П. установлено, что безнадзорные собаки систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова, единицы собак поступают в так называемый незаконный «приют» (...) где в течение быстрого времени умирают от голода, жажды и инфекции. За все время, согласно тексту петиции [на Change.org], Солдатов А. П. убил более 50 000 собак и кошек», — утверждают авторы обращения.

Владелец «Пяти звезд» Александр Солдатов в беседе с «Интерфаксом» назвал обвинения зоозащитников надуманными. «Вокруг нашего приюта давно провокации происходят. Были случаи, когда нам подкидывали мертвых животных», — рассказал он. По его словам, в 2020 году специалисты приюта отловили порядка 4 тысяч бродячих собак: через 30 дней после отлова, лечения, стерилизации и внесения в базу их выпускают на волю.

Шумиху вокруг приюта Солдатов связал с конкуренцией на рынке услуг по отлову безнадзорных животных. Он также упомянул об угрозах в адрес его семьи и призвал дождаться результатов проходящей сейчас проверки ветеринарной службы, которую согласовала прокуратура.