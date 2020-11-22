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Китайцы нашли коронавирус на пачке российской курицы. По другой причине закрыли округ на границе с РФ

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной продукции из России. Независимо от этого власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия), поскольку там выявили коронавирус.

Как сообщает 22 ноября РИА Новости со ссылкой на сайт центра по контролю заболеваний Дунгуаня, вчера в городке Шатянь проверяли импортированные продукты холодильной цепи. «Образцы, взятые с внешних упаковок партии импортированных из Аргентины куриных крылышек и партии импортированных из России замороженных куриных ножек, дали положительный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса», — сообщается в заявлении.

Власти города незамедлительно отреагировали: опечатали продукцию, протестировали на COVID-19 всех контактировавших с ней людей (все тесты дали отрицательный результат), провели дезинфекцию складских помещений.

В городском округе Маньчжурия выявили два случая заболевания ковидом. Сейчас специалисты выясняют, как и где заразились эти два человека и успели ли заразить кого-то ещё. Всех жителей города — 172 тысячи человек — протестируют, приостановлены занятия в детских садах и школах, временно закрыты общественные места и запрещены массовые мероприятия, включая банкеты. Сотрудники общественной безопасности усилили контроль на дорогах, чтобы сократить поток людей между Маньчжурией и соседним районом городского подчинения Чжалайнор, передаёт РИА Новости.

Всего за минувшие сутки в Китае зарегистрировали 17 заболевших COVID-19, из них 14 случаев — ввозные, два — в Маньчжурии, один — в Шанхае. Про один ввозной случай известно: заболел приехавший в Пекин 55-летний мужчина, прилетевший 20 ноября из Пакистана. Его госпитализировали, а всех, кто летел с ним одним рейсом и вступал в контакт, отправили под усиленное наблюдение. Кроме того, китайские власти публикуют данные по случаям бессимптомного протекания болезни. Таких за минувшие сутки выявили 11, все ввозные. За всё время эпидемии в материковом Китае подтвердили 86,4 тысячи случаев COVID-19, умерли 4634 пациента, выздоровели 81,4 тысячи. Ввозных случаев — 3775, выздоровели 3474 человека.

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Комментарии (7)

vader
Старшие китайские товарищи внимательно слушали лекции господина Онищенко.
Asir
Вот вам пример истинного отношения власти к людям .. в Китае , население несколько миллиардов , умерло от вируса несколько тысяч , а на Руси или в сша или где бы то ни было , жертвы исчисляются сотнями тысяч , а скоро и миллионами .. ЗАЧЕМ ВЫ ХОДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ВОРОВ ? Не могу понять людей , впечатление, что в россии или сша власть делает все возможное , чтобы умерло больше людей , а не меньше .. неужели так ТРУДНО и НАПРЯЖНО сидеть дома и пить чай и НЕ ХОДИТЬ на эти абсурдные выборы !!! Конечно , спора нет , если чел чувствует себя подобно овце и добровольно бежит выбирать себе очередного Хозяина и Пастуха , то этот якобы чел , на самом деле совсем не чел , а животное , только похожее на чёла .. К сожалению , большинство челов - овцы и бараны из стойла , у них , как и животных , одна цель по жизни - удовлетворение инстинктов и это ВСЕ ! Своё отличие от животных , Особый Разум , недочеловеки используют все так же - ради инстинкта .. человечество деградирует ...
kukuruzza
ДВА человека выявлены,ДВА—а карантинные меры как будто 20 000 человек болеет...
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