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Полиция показывает, как участковые на Петроградской стороне обошли тысячи квартир. Искали и нашли мигрантов

Рейд с участием 60 участковых прошел на минувшей неделе в Петроградском районе Петербурга. Проверяли квартиры и арендаторов.

Как сообщает 22 ноября ГУ МВД региона, рейд начался несколько дней назад. Проверить успели 99 домов и 2600 квартир. Сомнительными оказались 58, у арендаторов не нашлось никаких документов о снятии жилья. 10 квартир оказались «резиновыми», по сути общежитиями для мигрантов. Перегородки в них упираются в лепнину на потолке, жильцы размещаются на двухъярусных кроватях. Такие места можно найти на крупных магистралях района — на Каменноостровском, Большом и Кронверкском проспектах.

В отделы доставили около 30 человек, которые нарушили миграционное законодательство.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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Комментарии (8)

Annonym
Ахахах заказная Статья показывающая что типа в Петроградке борются с Мигрантами ну если бы мне за Аннонимное сообщение за 1 Платили бы тысч 5 - 7 Я бы им Кинул парочку адресов .
да да Петроградка из за низкой Социальной активности местных Жителей в борьбе за Свой Права как была так и Остаётся Рассадником Коррупций , кумовства а таким кто пишет про Отбирать квартиры .
Не Вариант потому что там люди на такое идут редко от Хорошей Жизни , а иногда ваще как практика показывает хозяина и нет ...
262065591
Отбирайте квартиры у хозяев, и вопрос сам отпадет.
261188011
Гора родила в очередной раз мышь!
Этих участковых собирают со всего города и даже из Ленинградской области ( им же на своих нескольких участках делать нечего) ради громкого отчета и заказных статей . Если посчитать затраты на авто, бензин, перемещение участковых туда-сюда и посмотреть на результаты ( 30 доставленных, из которых оштрафуют пару человек, да и те не оплатят... выдворение то из страны закрыто), то налицо негосударственный подход к государственным деньгам. Удержать бы из зарплаты горе-руководителей хоть часть затрат на такие пиар-акции, может быть и деньги в мвд появились.
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