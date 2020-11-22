Рейд с участием 60 участковых прошел на минувшей неделе в Петроградском районе Петербурга. Проверяли квартиры и арендаторов.
Как сообщает 22 ноября ГУ МВД региона, рейд начался несколько дней назад. Проверить успели 99 домов и 2600 квартир. Сомнительными оказались 58, у арендаторов не нашлось никаких документов о снятии жилья. 10 квартир оказались «резиновыми», по сути общежитиями для мигрантов. Перегородки в них упираются в лепнину на потолке, жильцы размещаются на двухъярусных кроватях. Такие места можно найти на крупных магистралях района — на Каменноостровском, Большом и Кронверкском проспектах.
В отделы доставили около 30 человек, которые нарушили миграционное законодательство.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО