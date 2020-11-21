Мужчина в Екатеринбурге напал на медиков за то, что не отправили на КТ его заболевшую ковидом жену

В Екатеринбурге мужчина напал на бригаду Скорой помощи. Территориальный следственный отдел СКР начал доследственную проверку.

Как сообщается на сайте СКР, в ночь на 21 ноября медики прибыли по вызову в одну из квартир дома на улице Сурикова — к женщине, заболевшей коронавирусом. Её муж напал на двух женщин-медиков, одна из них получила травмы.

E1.RU рассказывает подробности инцидента. По словам врачей, пациентку «беспокоило повышение температуры, причем о высоких, фебрильных цифрах речь не шла», других жалоб, в том числе на затруднение при дыхании, не было. Супруг заболевшей потребовал, чтобы жену госпитализировали и сделали ей КТ. Сотрудницы ковидной бригады 15-й подстанции Скорой помощи стали объяснять, что КТ и госпитализация ей не показаны, а на завтра скорая назначит актив, и придёт врач из поликлиники. Мужчина начал громко возмущаться и пустил в ход кулаки. Одна фельдшер выбежала из квартиры и позвонила старшему врачу, а та вызвала полицию. Вторую мужчина закрыл в квартире, но услышав про вызов полиции, грубо вытолкнул на лестницу (она ударилась головой), а вслед спустил папки с медицинскими документами бригады и электрокардиограф.