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Москвичи заняли весь пьедестал на этапе мирового Гран-при в танцах на льду, петербуржцы лишь девятые

На российском этапе мирового Гран-при по фигурному катанию в Москве завершились соревнования танцевальных дуэтов. Итоговую победу одержали чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, представляющие столицу.

Второе и третье места также заняли москвичи: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (206,91) и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (199,25).

Петербургская пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко с результатом 152,14 балла стала лишь девятой.

Ранее мужские соревнования выиграл петербуржец Михаил Коляда.

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