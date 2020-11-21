Журналист RTL Nieuws Даниэль Верлан из Нидерландов подключился к секретной онлайн-видеоконференции министров обороны стран Евросоюза. «Вторжение» развеселило зрителей по обе стороны экрана, но сотруднику СМИ напомнили про уголовную ответственность.

— Привет, все хорошо, а у вас?

Как пишет 21 ноября «Лента.ру» , незапланированное вторжение журналиста на заседание вызвало смех как сотрудников редакции, так и участников заседания.

— А вы в курсе, что вы подключились к секретной конференции министров Евросоюза? — поинтересовался у «гостя» верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



— Да, знаю. Простите, я журналист из Нидерландов. Извините, что прервал ваше собрание, я уже ухожу! — ответил журналист.



— А вы знаете, что только что совершили преступление? — уточнили с той стороны экрана.

— Да, знаю, пока! — подтвердил Верлан, на что ему вслед полетело пожелание поскорее покинуть заседание, пока не приехала полиция.



В Twitter журналист написал, что «был немного шокирован тем, что это сработало. Не ожидал, что не будет другой формы безопасности или проверки».

Позднее стало известно, что попасть на заседание журналисту помогла неосторожность министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. Она опубликовала в Twitter фото, на котором виднелся монитор с логином и частью пароля (без одного символа) для встречи. Недостающий символ журналист подобрал самостоятельно.