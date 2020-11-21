Журналист RTL Nieuws Даниэль Верлан из Нидерландов подключился к секретной онлайн-видеоконференции министров обороны стран Евросоюза. «Вторжение» развеселило зрителей по обе стороны экрана, но сотруднику СМИ напомнили про уголовную ответственность.
"Je weet dat je deelneemt aan een geheim overleg van de Raad Buitenlandse Zaken?", aldus de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell tegen me.— Daniël Verlaan (@danielverlaan) November 20, 2020
Dit gebeurde er toen ik de camera inschakelde (audio): pic.twitter.com/99bbNuMsTu
Как пишет 21 ноября «Лента.ру», незапланированное вторжение журналиста на заседание вызвало смех как сотрудников редакции, так и участников заседания.
— Здравствуйте, как дела? — такой фразой на конференции встретили журналиста.
— Привет, все хорошо, а у вас?
— А вы в курсе, что вы подключились к секретной конференции министров Евросоюза? — поинтересовался у «гостя» верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
— Да, знаю. Простите, я журналист из Нидерландов. Извините, что прервал ваше собрание, я уже ухожу! — ответил журналист.
— А вы знаете, что только что совершили преступление? — уточнили с той стороны экрана.
— Да, знаю, пока! — подтвердил Верлан, на что ему вслед полетело пожелание поскорее покинуть заседание, пока не приехала полиция.
В Twitter журналист написал, что «был немного шокирован тем, что это сработало. Не ожидал, что не будет другой формы безопасности или проверки».
Позднее стало известно, что попасть на заседание журналисту помогла неосторожность министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. Она опубликовала в Twitter фото, на котором виднелся монитор с логином и частью пароля (без одного символа) для встречи. Недостающий символ журналист подобрал самостоятельно.